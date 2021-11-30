В России рассказали о китайской модернизации Т-72

Некоторые образцы танков Т-72 модернизировали с помощью китайских разработок. Несмотря на сложные отношения между Советским Союзом и КНР, Ирак одновременно использовал наработки двух стран. Т-72 «Урал» и Т-72М1 использовали вместе с китайскими машинами Type-59-I и Type-69-IIG.

Позже элементы китайских танков применили на иракских Т-72. Советские бронированные машины оснастили бортовыми экранами производства КНР, которые повышали защиту. Стандартные алюминиевые экраны заменили китайскими запчастями. Также Т-72 оснащали генераторами оптических помех, которые выпускали в Китае.

Напомним, в 2019 году российские танки Т-72 приняли участие в параде в честь 70-летия со дня основания Народной армии Лаоса. Военная техника была поставлена из России. Договоренности с Вьентьяном о поставках боевых машин из Москвы были достигнуты во время визита министра обороны России Сергея Шойгу в январе 2018 года.