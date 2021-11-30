Россия получит ядерное преимущество над НАТО

Российские военные планируют испытать Ту-160М новой сборки – обновленный вариант стратегического ракетоносца с изменяемой геометрией крыла, известного как «Белый лебедь». Разработку «Туполева» успели оценить не только в наших ВКС, но и за океаном. Какие свойства «стратега» вызвали беспокойство американцев и какие вооружения он сможет нести, помимо традиционных?

В понедельник источник ТАСС в авиастроительной отрасли сообщил, что в декабре состоятся испытания собранного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М. «Самолет стоит в ангаре готовый, заправленный. До конца года однозначно Ту-160М совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе. Полета не планируется», – рассказал собеседник агентства.

Ранее самолеты Ту-160М уже совершали полеты, но речь шла о «стратегах», прошедших глубокую модернизацию. Например, в ноябре самолет с новыми двигателями НК-32-02 и улучшенным бортовым оборудованием совершил свой первый полет с аэродрома Казанского авиазавода имени Горбунова. В марте, по данным Ростеха, самолет успешно прошел заводские испытания и перелетел с территории завода на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» в подмосковном Жуковском, чтобы приступить к следующему этапу полетов – предварительным испытаниям.

В июле глава Минобороны Сергей Шойгу провел совещание, на котором рассказал о роли передовой разработки «Туполева». «Эти стратегические ракетоносцы обеспечивают ударную мощь воздушной компоненты ядерной триады государства. Поэтому повышение их боевой эффективности – одна из наших первоочередных задач», – подчеркнул министр. По его словам, продвинуться в решении этого вопроса можно «установив на машины новые двигатели НК-32 второй серии, которые позволяют значительно увеличить дальность и продолжительность полета за счет уменьшения удельного расхода топлива».

С технической точки зрения Ту-160М, по своей сути, представляет собой глубокую модернизацию советского, затем российского сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца с изменяемой геометрией крыла Ту-160 (неофициальное название – «Белый лебедь»). В апреле 2015 года Шойгу поручил проработать вопрос о возобновлении производства улучшенных «Белых лебедей», а уже в мае стало известно, что армия закупит не менее полусотни таких самолетов.

На Ту-160М уже обратили внимание и за рубежом. Например, ведущий профильный американский журнал Aviation Week & Space Technology включил «стратега» в список наиболее значимых мировых достижений в сфере двигателестроения.

«В первую очередь Ту-160 – это важный компонент ядерной триады. Он является орудием сдерживания, которое формирует паритет между Россией и странами НАТО. И он также охлаждает некоторые «горячие головы» от желания затеять что-то маленькое и термоядерное, давая нам определенные преимущества», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.

Когда американцы оценивают свою ядерную триаду, она у них вызывает серьезную озабоченность, указал эксперт. «Дело в том, что один из компонентов этой триады – межконтинентальные баллистические ракеты – у них давно не модернизировался. И проверки показали, что им лучше вообще не взлетать, потому что они, скорее всего, не долетят, а рванут где-нибудь на месте. У нас же в этом плане есть баланс», – отметил он.

«Кроме того, наш Ту-160 и так прошел глубокую модернизацию, все переведено на цифровое управление многими агрегатными узлами, повышены скоростные характеристики самолета. Сегодня Ту-160 – единственный в мире стратегический бомбардировщик, который может поддерживать сверхзвуковую скорость около двух чисел Маха в течение 45 минут. Таких возможностей у американских бомбардировщиков нет вообще. B-52 на это не способен, он дозвуковой. B-2 на таких скоростях долго не летает», – сообщил эксперт.

«Главный враг нашего Ту-160 над водными просторами – это палубный истребитель F/A-18. Но он свой форсажный режим может поддерживать в течение 10-15 минут. То есть наш самолет уйдет от F/A-18. Поэтому Ту-160 по своим характеристикам и так уникальный, а в случае реализации новой сборки Ту-160М – он станет еще лучше буквально по всем показателям», – подытожил Леонков.

«Ту-160М – это абсолютно новая машина в стратегической авиации, хотя она сохранила прежнее название и внешнюю платформу. «Начинка», прицельно-навигационное устройство и качество двигателя принципиально отличаются от старого «Белого лебедя», – сказал заслуженный летчик России, генерал-майор Владимир Попов. По словам собеседника, понадобилось всего два года после запуска модернизации Ту-160, чтобы «открыть новый подход к использованию ракетоносца».

«За это время появилось множество новых типов вооружений, которое теперь применяется в авиации. Старые самолеты не были предназначены для этого оружия, не было определенных цепей управления и механизмов подвески для современных типов боеприпасов. В этом смысле модернизированный Ту-160 стал универсальным, он отвечает как требованиям традиционных вооружений – свободно падающих бомб, ракет большой и средней дальности и других, так и требованиям современного оружия», – подчеркнул эксперт.

«Не исключено, что Ту-160М будет использовать и новые ракетные ударные системы гиперзвукового назначения. На данный момент они самые эффективные по преодолению ПВО противника и нанесению неотвратимого удара как на море, так и на суше. Более того, улучшенный вариант ракетоносца сможет поднимать в воздух больше трех ракет, в то время как МиГ-31 может нести только одну ракету гиперзвукового комплекса «Кинжал», – добавил генерал-майор Попов.

По мнению военного эксперта, улучшенные «Белые лебеди» смогут еще не один десяток лет исправно служить в качестве оборонительного средства, многократно повышая боевой потенциал стратегической авиации ВКС. Расширение парка самолетов Ту-160М также очень важно в условиях интенсификации полетов вдоль наших границ авиации НАТО.

«Натовцы в провокационной форме демонстрируют свои ударно-стратегические силы, поэтому необходим адекватный ответ. При этом мы никому не угрожаем, но мы должны быть готовы обеспечить надежность охраны и безопасность границ», – резюмировал Попов.

«В отличие от того Ту-160, который впервые полетел в 1981 году, прогресс по планеру и двигателю очевиден. Но ключевой момент – это совершенствование бортового радиоэлектронного оборудования и обновление других систем самолета, которые увеличат межремонтный ресурс и сократят эксплуатационные затраты», – указал в свою очередь исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

«Что мы должны получить на выходе от самолета новой сборки? – рассуждает эксперт. – Модернизация двигателя позволит увеличить дальность полета. С учетом дозаправки мы получим возможность доставить боеприпасы практически в любую необходимую нам точку. Модернизация пилотажно-навигационного комплекса позволит сократить рабочую нагрузку на экипаж, повысить эффективность боевого применения в сложных метеоусловиях». Кроме того, при модернизации можно параллельно сэкономить немало веса, переходя на современную компонентную базу, добавил собеседник.

Разработчикам необходимо будет решать вопросы защищенности самолета с точки зрения совершенствования систем радиоэлектронной борьбы, добавил Пантелеев. «То есть собранный с нуля Ту-160М должен получить актуальные электронные системы, связанные с пилотажно-навигационным комплексом, с радиосвязным оборудованием и решить проблему заметности в радиолокационной зоне вероятного противника», – подчеркнул Пантелеев.

Эксперт напомнил, что у США был опыт создания самолетов Northrop B-2 Spirit – бомбардировщиков-невидимок. «Колоссальная стоимость каждого самолета делает формирование масштабного парка весьма затруднительным и дорогостоящим. И их эксплуатация тоже обходится в немалые деньги. Поэтому и в Штатах, и у нас стоит вопрос о том, чтобы позволить себе новое поколение самолетов, но при этом за вменяемые деньги», – отметил авиаэксперт.