В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

WSJ: Россия обзавелась оружием, сделавшим беспомощными авианосцы ВМС США

News.ruиещё 2
36 минут назад

Американские авианосцы имеют уязвимость, которая делает их беспомощными против новых ракет России и Китая с большой дальностью полёта. Корабли не могут близко подойти к берегу, обороняемому таким оружием, заявил капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс в статье, опубликованной Wall Street Journal.

WSJ: авианосцы США беспомощны перед ракетами России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

И Китай, и Россия обзавелись эффективными боевыми средствами, которые значительно осложняют, если вообще не исключают возможность подхода авианосных соединений к целевым территориям. Они не могут приближаться к берегу на расстояние меньше 1800 километров, что делает его недоступным для палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18, — подчеркнул автор публикации.

Он добавил, что США теперь надо наращивать дальность нанесения ударов, чтобы конкурировать с Россией и Китаем.

Если в ближайшее время на палубах авианосцев не появятся пилотируемые или беспилотные самолёты дальнего радиуса действия, роль авианосных ударных группировок останется незначительной, считает Хендрикс.

Ранее стало известно, что ВМС США значительно превосходят российский флот в количестве современной военной техники. Чтобы нивелировать это преимущество, Москва произвела и успешно протестировала гиперзвуковую ракету «Циркон». Она может превратить авианосцы Соединённых Штатов в «гигантское братское кладбище на дне Мирового океана», считает военный эксперт Виктор Баранец.
Оружие,Армия,Учения НАТО,Виктор Баранец,Wall Street Journal,
45
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители