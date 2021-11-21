WSJ: авианосцы США беспомощны перед ракетами России

И Китай, и Россия обзавелись эффективными боевыми средствами, которые значительно осложняют, если вообще не исключают возможность подхода авианосных соединений к целевым территориям. Они не могут приближаться к берегу на расстояние меньше 1800 километров, что делает его недоступным для палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18, — подчеркнул автор публикации.