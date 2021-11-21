WSJ: авианосцы США беспомощны перед ракетами России

Американские авианосцы имеют уязвимость, которая делает их беспомощными против новых ракет России и Китая с большой дальностью полёта. Корабли не могут близко подойти к берегу, обороняемому таким оружием, заявил капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс в статье, опубликованной Wall Street Journal.
И Китай, и Россия обзавелись эффективными боевыми средствами, которые значительно осложняют, если вообще не исключают возможность подхода авианосных соединений к целевым территориям. Они не могут приближаться к берегу на расстояние меньше 1800 километров, что делает его недоступным для палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18, — подчеркнул автор публикации.
Он добавил, что США теперь надо наращивать дальность нанесения ударов, чтобы конкурировать с Россией и Китаем.
Если в ближайшее время на палубах авианосцев не появятся пилотируемые или беспилотные самолёты дальнего радиуса действия, роль авианосных ударных группировок останется незначительной, считает Хендрикс.