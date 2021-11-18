Ударные дроны РФ заинтересовали зарубежных партнеров

Россия получила от зарубежных партнеров заявки на продажу ударных беспилотных летательных аппаратов с управляемыми ракетами «Вихрь-М», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
С лета текущего года от иностранных заказчиков из стран ближнего и дальнего зарубежья поступило пять заявок на поставку ударных беспилотников «Орион-Э». По данным компании «Кронштадт», их наземная отработка с «Вихрями-М» завершена, ожидаются лётные испытания со стрельбой ракетами с борта дрона.
Ракеты «Вихрь-М» производства компании «Калашников» разработаны для ударного российского вертолета Ка-52. Их максимальная скорость составляет 610 метров в секунду, дальность применения — 800-10 000 метров, высота применения — 10-4000 метров. Ракета способна пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.
Беспилотник «Орион» относится к классу средневысотных ударных аппаратов большой продолжительностью полета. Предельная взлетная масса дрона составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость — 200 километров в час, а максимальная высота полета — семь километров. При этом в воздухе аппарат может находиться до 24 часов. Его предельная масса боевой нагрузки составляет 200 килограммов.