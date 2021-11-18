Ударные дроны РФ заинтересовали зарубежных партнеров

Россия получила от зарубежных партнеров заявки на продажу ударных беспилотных летательных аппаратов с управляемыми ракетами «Вихрь-М», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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С лета текущего года от иностранных заказчиков из стран ближнего и дальнего зарубежья поступило пять заявок на поставку ударных беспилотников «Орион-Э». По данным компании «Кронштадт», их наземная отработка с «Вихрями-М» завершена, ожидаются лётные испытания со стрельбой ракетами с борта дрона.

Ракеты «Вихрь-М» производства компании «Калашников» разработаны для ударного российского вертолета Ка-52. Их максимальная скорость составляет 610 метров в секунду, дальность применения — 800-10 000 метров, высота применения — 10-4000 метров. Ракета способна пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.