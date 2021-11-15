В ЛНР высказались о применении Украиной Bayraktar

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник высказался о применении Украиной беспилотников Bayraktar. Он рассказал РИА Новости, что службы республики никогда не фиксировали применение турецких беспилотников.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Валерий Мельников / РИА Новости

По его словам, в небе над республикой были замечены другие беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«Но были другие украинские БПЛА, которые противник применял для разведки, корректировки и даже для нанесения ударов по жилым кварталам в населенных пунктах рядом с линией соприкосновения. У нас есть мирные граждане, погибшие от налетов украинских беспилотников», — сказал Пасечник.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна закупит партию ударных беспилотников Bayraktar для нужд вооруженных сил страны.