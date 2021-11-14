В США заявили о секретном оружии для войны с Россией

Соединенные Штаты в случае войны могут применить самолет для специальных миссий MC-130J Commando II. Об этом сообщает 19FortyFive.

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По данным автора, MC-130J Commando II способен выполнять различные задания: с его помощью можно заправлять вертолеты в воздухе, сбрасывать листовки, а также перебрасывать войска или эвакуировать раненых солдат. Воздушное судно способно и перевозить разные виды оружия, в том числе ракетные системы.

Ранее сообщалось, что перспективный российский тактический самолет, известный как Checkmate и Су-75, станет серьезным ударом для США, пишет польское издание Defence 24.