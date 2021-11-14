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Российский «Циркон» назвали проблемой для кораблей США

Lenta.ruиещё 1
33 минуты назад

Российская гиперзвуковая противокорабельная ракета 3М22 «Циркон» может стать проблемой для кораблей Военно-морских сил (ВМС) США. Обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд назвал преимущества российского боеприпаса.

Российский «Циркон» назвали проблемой для кораблей США
Фото: Лев Федосеев / ТАССЛев Федосеев / ТАСС

Иствуд отметил, что защиту американских кораблей обеспечивает боевая информационно-управляющая система (БИУС) Aegis. Комплекс позволяет обнаруживать и уничтожать боеприпасы противника. По его словам, американская система эффективна против обычных ракет, но не сможет перехватывать гиперзвуковые боеприпасы.

В материале 19FortyFive подчеркнули, что Aegis требует от восьми до десяти секунд на перехват. За это время «Циркон» может преодолеть расстояние в 12 миль, что не позволит американским противоракетам поразить 3М22. По мнению Иствуда, «Циркон» нарушает военный баланс между Россией и США.

В октябре издание The Drive прокомментировало надводные и подводные пуски «Циркона» с борта подводной лодки «Северодвинск». Автор материала отметил, что возможности 3М22 не ясны.

В июне Агентство по противоракетной обороне США опубликовало анимацию, демонстрирующую перехват гиперзвукового блока ракеты. Боеприпас условного противника отслеживали космические средства наблюдения, а перехват осуществил эсминец, оснащенный БИУС Aegis.

Оружие,Армия,
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