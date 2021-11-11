Российские военные изобрели электрический купол

Военные ученые из Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ создают комплекс для защиты важных объектов инфраструктуры от групповых атак дронов. Об этом со ссылкой на Роспатент сообщает РИА Новости.

Комплекс представляет собой электризуемое заграждение в форме двух сетчатых куполов. Он способен отгонять и уничтожать беспилотники. Предполагается, что электрический купол будет оборудован средствами радиоэлектронного обнаружения, автоматизированным рабочим местом оператора и устройством преобразования электрической энергии, а также источником питания и системой видеонаблюдения.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские военные научились эффективно отражать атаки беспилотников. Он подчеркнул, что беспилотная авиация зарекомендовала себя в последних вооруженных конфликтах.