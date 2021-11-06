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Пентагон призвал Байдена не отказываться от первого ядерного удара

Газета.Ruиещё 4
53 минуты назад

Администрация президента США Джо Байдена рассмотрит варианты, при которых Соединенные Штаты могут взять обязательство не применять ядерное оружие первыми. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на источники в Белом доме.

Пентагон призвал Байдена не отказываться от первого ядерного удара
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Байден планирует предпринять шаги для уменьшения роли ядерного оружия стратегии национальной безопасности США, при этом гарантируя, что стратегические средства сдерживания останутся безопасными, надежными и эффективными, а обязательства Америки по сдерживанию перед союзниками останутся сильными и надежными.

Газета сообщает, что амбиции президента США уменьшить роль ядерного оружия в военном потенциале Вашингтона сталкиваются с растущим сопротивлением со стороны Пентагона в связи с ядерной экспансией Китая в последние месяцы и модернизацией Россией своего арсенала.

Советники Байдена по нацбезопасности изучат возможность объявить о том, что "единственной целью" ядерного арсенала США является сдерживание ядерного конфликта, а не использование его в ответ на обычные военные действия или другое стратегическое нападение, например, кибератаку. Ранее сообщалось, что союзники США выступили против отказа Вашингтона от превентивного ядерного удара.

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