Пентагон призвал Байдена не отказываться от первого ядерного удара

Администрация президента США Джо Байдена рассмотрит варианты, при которых Соединенные Штаты могут взять обязательство не применять ядерное оружие первыми. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на источники в Белом доме.

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Байден планирует предпринять шаги для уменьшения роли ядерного оружия стратегии национальной безопасности США, при этом гарантируя, что стратегические средства сдерживания останутся безопасными, надежными и эффективными, а обязательства Америки по сдерживанию перед союзниками останутся сильными и надежными.

Газета сообщает, что амбиции президента США уменьшить роль ядерного оружия в военном потенциале Вашингтона сталкиваются с растущим сопротивлением со стороны Пентагона в связи с ядерной экспансией Китая в последние месяцы и модернизацией Россией своего арсенала.