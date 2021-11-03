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Британцы поддержали поставки российских ракет

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

Британская газета Daily Express объяснила намерение Москвы сотрудничать с Индией и Китаем по поставкам ЗРС нового поколения С-500 «страхом войны» с США, однако читатели издания выразили другую точку зрения.

Британцы поддержали поставки российских ракет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Британцы напомнили, что в эпоху мирового рынка продажей оружия занимаются все государства с развитой военной промышленностью, передает РИА «Новости».

«Россия вполне может продать свои ракеты Китаю и Индии. Все в мире страны это делают. Между прочим, я считаю, что это не так опасно, как мы думаем», – прокомментировал Caribidus.

«Это просто торговля оружием, я бы не назвал это страхом войны, все правительства делают это», – подтвердил Boundrygate.

«О, это же просто. США же спокойно продает свои игрушки Украине, шах и мат», – отметил Tockhq.

«Это просто фантастика – обожаю, когда (президент России Владимир) Путин всыпает этому «пробужденному Западу» (включая (президента США Джо) Байдена и противников Brexit) – теперь им надо как-то защищать нашу свободу, вот и посмотрим, как вы справитесь со своим разнообразием, равенством и пробужденностью», – написал HRMY.

Ранее Россия допустила возможность поставки С-500 Китаю и Индии.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения этой системы составляет около 600 километров.

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин сообщил о планах поставить в армию первый серийный образец С-500.

Оружие,Армия,Владимир Путин,РИА Новости,
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