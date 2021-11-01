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Южнокорейский аналог российского Checkmate показали в Перу

Российская Газетаиещё 6
9 часов назад

В Перу на выставке вооружений SITDEF 2021 представили южнокорейский истребитель KF-21. Его называют аналогом новейшего российского самолета Checkmate.

Южнокорейский аналог Су-75 Checkmate показали в Перу
Фото: South Korean Military Channel / youtube.comSouth Korean Military Channel / youtube.com

В Латинской Америке KF-21 показали впервые, сообщает ТАСС. Южнокорейский истребитель оснащен двумя двигателями общей тягой 20 тысяч килограммов, это его отличие от Checkmate, у которого один двигатель. На презентации сообщили и о взлетной массе, она составляет 25,6 тысячи килограммов. Предполагаемая максимальная скорость - 2,2 тысячи километров в час. Самолет сможет нести до 7,7 тысячи килограммов полезной нагрузки.

Вооружение KF-21 расположат на десяти точках подвески. А еще он получит радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой. Самолет будет как одноместным, так и двухместным.

Легкий истребитель Checkmate впервые продемонстрировали на Международном авиационно-космическом салоне в 2021 году. Предполагается, что самолет поднимется в небо в 2023 году. Как писала "РГ", среди преимуществ новинки - мощное оружие, низкая стоимость обслуживания и возможность взлета с необорудованных аэродромов.

Оружие,ИТАР-ТАСС,
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