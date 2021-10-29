Российский многокалиберный автомат показали на видео

Концерн «Калашников» опубликовал видео, в котором показал новый многокалиберный автомат АКВ-521. Гражданский карабин со сменными стволами может использовать патроны двух калибров. Об этом сообщает «Российская газета».

Для АКВ-521 разработали два типа стволов. Это позволяет использовать патроны калибра 5,45 на 39 миллиметров и .223Rem. Коробчатый магазин карабина вмещает десять патронов, а планка Пикатинни позволяет устанавливать дополнительные аксессуары.

Масса АКВ-521 под патрон .223Rem составляет 3,6 килограмма при длине ствола 341 миллиметр. Автомат получил пистолетную рукоять и телескопический приклад.

Ранее «Известия» сообщали о начале поставок автоматов АК-12 в разведывательные подразделения и спецназ воздушно-десантных войск. Также военные получат глушители, ночные прицелы и тепловизоры.