В Китае превратили копии советских истребителей в беспилотники

Копии советских истребителей МиГ-19 в Китае превратили в беспилотники. Снимки переоборудованных самолетов Shenyang J-6 опубликовали в аккаунте Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщает Defence News.

Фото: Public Domain / Wikimedia Public Domain / Wikimedia

Издание приводит спутниковый снимок, который демонстрирует 50 беспилотных самолетов J-6 на авиабазе Ляньчэнь. Также беспилотные самолеты расположены на базе Янтан-ли. Пилотируемые версии J-6 сняли с вооружения в 2010 году.

Еще один снимок беспилотного самолета, основанного на советской конструкции, опубликовали в официальном аккаунте Командования восточного театра военных действий НОАК в социальной сети Weibo. Фотографию сделали во время церемонии открытия нового учебного цикла в неназванной части.

Defence News отмечает, что пилотируемые версии J-6 сняли с вооружения в 2010 году, а в 2013 году появились сообщения о работе над беспилотными версиями самолета. Автор материала предположил, что беспилотные самолеты могут готовить для массированных налетов с целью истощения системы ПВО противника.

Китай получил документацию для производства J-6 в конце 1950-х. Самолет производили до 1981 года, а на вооружении Военно-воздушных сил НОАК самолет состоял до 2010 года. Истребитель J-6 вооружен тремя пушками НР-30 калибра 30 миллиметров. Также самолет может нести бомбы и ракеты на внешних точках подвески.