Украина обсуждает с Великобританией покупку оружия

Власти Украины ведут переговоры с Великобританией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей, сообщает газета The Times. По информации газеты, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около $138 тыс. за каждую на украинских самолетах.

Фото: Офис Президента Украины Офис Президента Украины

Эти ракеты стояли на вооружении ВВС Великобритании и применялись в Афганистане, Ливии и Сирии. Ракеты весом 50 кг и длиной 1,8 метра могут поражать машины, танки и корабли. Если страны смогут договориться, то эта продажа ракет станет первой для королевства.

Ранее сообщалось, что украинские расчеты тактических ракетных комплексов "Точка-У" провели учения на границе с Крымом. Отмечается, что тренировка по нанесению ракетных ударов по условному противнику проводилась на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области "в условиях, максимально приближенных к боевым".