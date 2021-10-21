Украина обсуждает с Великобританией покупку оружия

Власти Украины ведут переговоры с Великобританией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей, сообщает газета The Times. По информации газеты, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около $138 тыс. за каждую на украинских самолетах.
Эти ракеты стояли на вооружении ВВС Великобритании и применялись в Афганистане, Ливии и Сирии. Ракеты весом 50 кг и длиной 1,8 метра могут поражать машины, танки и корабли. Если страны смогут договориться, то эта продажа ракет станет первой для королевства.
Ранее сообщалось, что украинские расчеты тактических ракетных комплексов "Точка-У" провели учения на границе с Крымом. Отмечается, что тренировка по нанесению ракетных ударов по условному противнику проводилась на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области "в условиях, максимально приближенных к боевым".
По данным пресс-центра командования объединенных вооруженных сил Украины, в ходе маневров расчеты ТРК "Точка-У" искусно подготовили исходные данные для ракетной стрельбы, осуществили перевод комплексов из походного положения в боевое, а также продемонстрировали, как перегрузить ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.