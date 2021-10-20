В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+23° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 85.20
Войти в почту

Опубликован рейтинг самого мощного оружия России

Ferra.ru
9 часов назад

Издание 19FortyFive поделилось материалом, в котором было перечислено самое мощное оружие России.

Опубликован рейтинг самого мощного оружия России
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, первое место в данном рейтинге авторы издания отдали ядерной торпеде «Посейдон». Согласно данным источника, данное оружие способно поразить город на любом побережье США.

На втором месте этого списка оказался зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400. Данное оружие способно эффективно сопротивляться беспилотникам, пилотируемым летательным аппаратам, а также ракетам, причем как баллистическим, так и крылатым. Замыкает тройку лидеров зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», способный противостоять низколетящим летательным аппаратам и высокоточным боеприпасам.

Также в этом списке оказался ударный вертолет Ми-28НМ и стратегический ракетный комплекс РС-24 «Ярс». Первое отметили за оснащение новым радаром, а также системой вооружения и двигателями, тогда как второе удостоилось внимание за сложность обнаружения и быстрое время подготовки к запуску.

Оружие,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители