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В МВД избавились от пистолета Макарова

Газета.Ruиещё 1
14 часов назад

МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК) от группы компания "Калашников" - он заменит в правоохранительных органах пистолет Макарова (ПМ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах. По мнению источника, пистолет Лебедева "должен постепенно заменить в МВД морально устаревший ПМ советской разработки".

В МВД избавились от пистолета Макарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что пистолеты Макарова нашли замену - спустя 70 лет после того, как он был принят на вооружение советской армией и правоохранительными органами. Летом этого года стало известно о том, что МВД России совместно с группой компаний "Калашников" готовятся к заключению контракта на поставку в ведомство пистолета Лебедева.

Пистолет Лебедева представляет собой новейший боевой образец компактного стрелкового оружия разработки "Калашникова" и впервые был презентован публично на международной оружейной выставке IDEX 2021 в ОАЭ, причем боевую версию начали разрабатывать еще в 2014 году , через год - представили опытный образец, но после приняли решение доработать пистолет до компактных размеров.

Доработанную версию и приняли на вооружение в МВД. Вес облегченной модификации ПЛ составляет 710 граммов без патронов, магазин рассчитан на 14 патронов калибра 9×19 мм Парабеллум. Базовая версия, для сравнения, весит на 200 граммов больше и на 40 мм длиннее.

Оружие,Армия,МВД,
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