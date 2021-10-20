В МВД избавились от пистолета Макарова

МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК) от группы компания "Калашников" - он заменит в правоохранительных органах пистолет Макарова (ПМ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах. По мнению источника, пистолет Лебедева "должен постепенно заменить в МВД морально устаревший ПМ советской разработки".

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Ранее сообщалось, что пистолеты Макарова нашли замену - спустя 70 лет после того, как он был принят на вооружение советской армией и правоохранительными органами. Летом этого года стало известно о том, что МВД России совместно с группой компаний "Калашников" готовятся к заключению контракта на поставку в ведомство пистолета Лебедева.

Пистолет Лебедева представляет собой новейший боевой образец компактного стрелкового оружия разработки "Калашникова" и впервые был презентован публично на международной оружейной выставке IDEX 2021 в ОАЭ, причем боевую версию начали разрабатывать еще в 2014 году , через год - представили опытный образец, но после приняли решение доработать пистолет до компактных размеров.