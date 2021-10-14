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США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы «нарушающие ДРСМД» ракеты

Елена Прошина
56 минут назад

Россия обязана убрать из Европы ракеты, которые нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил Джеффри Эберхардт, специальный представитель президента США по ядерному нераспространению, пишут РИА Новости.

США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы ракеты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Таким заявлением Эберхардт ответил на просьбу разъяснить, как администрация американского лидера Джо Байдена относится к инициативе президента России Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе. Эберхардт сообщил, что РФ уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты в Европе, и ей следует убрать их.

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США обвинили РФ в его систематическом нарушении. Москва опровергла все обвинения. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года.

Позже российский лидер Владимир Путин предложил новую инициативу для урегулирования ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. Он заверил, что Россия готова отказаться от намерений развертывать на европейской части России ракеты 9М729. Однако он выдвинул условие, что в НАТО должны предпринять аналогичные действия.

Оружие,В мире,Армия,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,РИА Новости,
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