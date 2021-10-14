В США обозначили оружие для долгой войны с Россией

«Чтобы противостоять действиям Москвы [в Восточной Европе], армии [США] необходимо обеспечить в своих будущих бюджетах сохранение адекватных инвестиций в расширенные возможности для ведения долгих наземных боев», — говорится в публикации.

Обозначается, что США и их союзникам для продолжительных военных действий против России потребуется такое оружие, как замены боевой машины пехоты M2 Bradley и бронетранспортера M113, а также современные танк M1A2 Abrams и полевая буксируемая гаубица M777 калибра 155 миллиметров на шасси ICV (Infantry Carrier Vehicle) Stryker.