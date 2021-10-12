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Получение разрешения на оружие ужесточат в России

Елена Прошина
1 час назад

Росгвардия предложила расширить полномочия МВД и ФСБ для проверки граждан при получении ими разрешения на оружие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

Получение разрешения на оружие ужесточат в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в пояснительной записке к документу, если закон примут, то лицензию на покупку оружия нельзя будет выдавать гражданам, которым ФСБ вынесло запретительное заключение в связи с проведенным расследованием.

Соответствующее постановление будут выносить в порядке, подготовленном правительством. Его должно утвердить уполномоченное лицо из Росгвардии, которое несет ответственность за контроль над оборотом оружия.

По результатам проверки, ФСБ может не только запретить выдавать оружие конкретному физическому лицу, но и отобрать у него уже действующее на него разрешение. При этом в законопроекте не уточняется, будет ли каждый претендент на право владения оружием подвергаться дополнительной проверке ФСБ или МВД, или эти процедуры будут выборочными.

Авторы инициативы поясняют, что новые ограничения призваны предотвратить попадание оружия в руки экстремистов, террористов и тех, кто намерен использовать его в преступных целях.

Ранее в Пермском государственном университете произошла стрельба. В результате происшествия 6 человек погибли, еще 47 пострадали. Напавшим был один из студентов университета.

Оружие,Общество,Армия,Росгвардия,ФСБ,МВД,РИА Новости,
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