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Самоходку "Нона-С" скрестили с БМП-2 на Украине

Российская Газета
11 октября 2021

На Украине артиллерийскую часть САУ 2С9 "Нона-С" начали устанавливать на шасси БМП-2, сообщает mil.in.ua. Подобные разработки велись еще во времена СССР, и представленный образец во многом повторяет то, что было создано ранее.

На Украине самоходку "Нона-С" скрестили с БМП-2
Фото: РГРГ

Работы были проведены на Шепетовском ремонтном заводе. Модернизированная машина получила обозначение 2С17-2.

Известно, что подобные разработки велись еще во времена Советского Союза, и представленный образец во многом повторяет то, что было создано ранее.

Отмечается, что до сих пор непонятно, являлась ли эта модернизация инициативным проектом или частью госпрограммы по замене гусеничных платформ артиллерийских установок 2С9 на более распространенное шасси боевых машин пехоты.

Единственным воинским соединением, эксплуатирующим такие САУ, осталась 25-ая отдельная воздушно-десантная бригада, понесшая значительные потери в личном составе и технике во время боевых действий в Донбассе в 2014 году.

В настоящее время вместо БМД-1 и БМД-2 она стала получать БМП-2, поэтому, по мнению авторов публикации, и было решено провести такую унификацию.

С ними не согласны некоторые российские эксперты, считающие, что 2С17-2 появилась из-за того, что на Украине нет запасных частей и комплектующих, чтобы реанимировать полностью исчерпавшие ресурс шасси "Нона-С", а также и оставшиеся в наследство от ВДВ СССР боевые машины десанта первого и второго поколения.

Оружие,
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