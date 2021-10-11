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В России упростят правила полета дронов

Газета.Ruиещё 3
11 октября 2021

Правительство России упростит правила полетов для дронов, для этого была разработана концепция интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

В России упростят правила полета дронов
Фото: DepositphotosDepositphotos

По его словам, для этого будет изменено воздушное законодательство, в том числе власти намерены упросить процедуры, позволяющие владельцам дронов оформлять документы и разрешения на полет.

На следующем этапе работы будет обеспечена безопасность полетов и модернизация авиационной инфраструктуры.

В ходе заключительного этапа предстоит практическое внедрение технической инфраструктуры для беспилотников и цифровых решений для управления полетами.

Мишустин отметил, что главная задача в рамках этой концепции — обеспечить максимально высокий уровень безопасности.

Ранее сообщалось, что в четырех регионах России дроны начнут доставлять почту.

Оружие,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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