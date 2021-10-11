В России упростят правила полета дронов

Правительство России упростит правила полетов для дронов, для этого была разработана концепция интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

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По его словам, для этого будет изменено воздушное законодательство, в том числе власти намерены упросить процедуры, позволяющие владельцам дронов оформлять документы и разрешения на полет.

На следующем этапе работы будет обеспечена безопасность полетов и модернизация авиационной инфраструктуры.

В ходе заключительного этапа предстоит практическое внедрение технической инфраструктуры для беспилотников и цифровых решений для управления полетами.

Мишустин отметил, что главная задача в рамках этой концепции — обеспечить максимально высокий уровень безопасности.