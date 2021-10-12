Новые машины для Арктики создают в России

Вооружение артиллерийской установки 2С9 «Нона-С» скрестили с шасси боевой машины пехоты БМП-2 на Украине. Боевую машину 2С17-2 собрали на Шепетовском ремонтном заводе. Об этом сообщает «Российская газета».

Машина представляет собой башню с вооружением самоходной артиллерийской установки 2С9 «Нона-С», установленную на шасси БМП-2. Изначально советская артиллерийская установка базировалась на шасси плавающего бронетранспортера БТР-Д.

Пока неизвестно, является ли 2С17-2 инициативной разработкой или машину создали в рамках работы по замене шасси артиллерийских установок «Нона-С». Опытный образец машины заметили в ходе строевого смотра техники одного из украинских соединений.

Издание отмечает, что замена шасси артиллерийских установок призвана унифицировать парк техники единственного подразделения, которое эксплуатирует установки «Нона-С». Так, в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде заменяют боевые машины десанта БМД-1 и БМД-2 боевыми машинами пехоты БМП-2.

Причиной замены шасси также может стать недостаток запасных частей, пишет «Российская газета». В украинских подразделениях могут отсутствовать необходимые комплектующие для ремонта советских машин, которые исчерпали ресурс.