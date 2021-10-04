«Выдающаяся военная нация»: читатели Daily Mail оценили российский «Циркон»

Они превзошли Германию во Второй мировой войне и выиграли войну — выдающаяся военная нация, — прокомментировал один из читателей.

Другой пользователь сравнил скорость ракеты с кулаками Брюса Ли, ещё один предположил, что Австралия разорвёт контракт на подводные лодки с США и попытается заполучить российские образцы. Была и шутка о том, что Британии стоит разработать свою версию — но не загрязняющую углеводородами окружающую среду.