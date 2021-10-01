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Россия завершит испытания «Прометея»

Lenta.ruиещё 1
39 минут назад

В 2021 году на объектах Минобороны будут завершены испытания системы охраны периметра «Прометей», включающей дистанционно управляемые боевые модули с крупнокалиберным пулеметом, сообщил ТАСС генеральный директор научно-производственного объединения «Электромашина» Игорь Афанасьев.

Россия завершит испытания «Прометея»
Фото: Министерство обороны Российской ФедерацииМинистерство обороны Российской Федерации

«Испытания стационарной системы "Прометей" завершатся в текущем году. Это уже завершающий этап испытаний на объектах Министерства обороны РФ. В настоящий момент идет предконтрактная работа, то есть какие-то вещи, которые будут заложены в контракте, уже отрабатываем», — сказал руководитель.

По его словам, контракт с заказчиком на производство данных систем планируется заключить в 2022 году, начать поставки — в 2023-м.

О создании «Прометея» Афанасьев сообщил в сентябре.

В том же месяце американское издание Stars and Stripes заявило, что испытанные в ходе учений «Запад-2021» роботы-убийцы вызывают беспокойство в западных странах, поскольку являются «шагом вперед» в создании российской беспилотной армии. В публикации отмечались такие российские наземные беспилотники, как «Уран-9», оснащенный 30-миллиметровой автоматической пушкой, пулеметом, противотанковыми ракетами и огнеметом, и «Нерехта», обстреливающая мишени из пулемета и гранатомета.

Оружие,Армия,Игорь Афанасьев,Министерство обороны,Электромашина,ИТАР-ТАСС,
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