Россия завершит испытания «Прометея»

В 2021 году на объектах Минобороны будут завершены испытания системы охраны периметра «Прометей», включающей дистанционно управляемые боевые модули с крупнокалиберным пулеметом, сообщил ТАСС генеральный директор научно-производственного объединения «Электромашина» Игорь Афанасьев.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации Министерство обороны Российской Федерации

«Испытания стационарной системы "Прометей" завершатся в текущем году. Это уже завершающий этап испытаний на объектах Министерства обороны РФ. В настоящий момент идет предконтрактная работа, то есть какие-то вещи, которые будут заложены в контракте, уже отрабатываем», — сказал руководитель.

По его словам, контракт с заказчиком на производство данных систем планируется заключить в 2022 году, начать поставки — в 2023-м.

О создании «Прометея» Афанасьев сообщил в сентябре.