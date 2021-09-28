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США создали новые эсминцы для противодействия России

Елена Прошина
1 час назад

Военно-морские силы США разработали новую оперативную группу эсминцев. Ее планируют развернуть в Атлантике для противостояния российским подводным лодкам. Об этом говорится в статье на информационном портале Института ВМС США, пишет ТАСС.

США создали новые эсминцы специально для противодействия РФ
Фото: ReutersReuters

Как заявил Брендан Маклейн, командующий надводными силами ВМС США в Атлантике, корабли будут способны выполнять ряд задач. Они смогут в том числе отслеживать подводную активность России в Атлантике и защищать территорию США со стороны моря, заключил Маклейн.

Группу эсминцев назвали Greyhound. В ее состав войдут эсминцы Donald Cook и Thomas Hudner. В январе будущего года к группе планируют присоединить эсминец Sullivans, а еще позднее - Cole и Gravely. В это же время специалисты отправят Donald Cook на техническое обслуживание.

Оперативная группа будет базироваться на базах ВМС США Мэйпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии. По заявлению Маклейна, к июню 2022 года она будет в полной боевой готовности.

В декабре 2020 года Кеннет Брейтвейт, американский министр ВМС, рассказал о том, что США собираются вернуть Командованию сил флота США прежнее название — Атлантический флот. Они также переориентируют его на решение задач, связанных с противостоянием ВМФ России в регионе.

Оружие,В мире,Армия,ИТАР-ТАСС,
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