Пентагон испытал новое гиперзвуковое оружие

Американские военные успешно провели испытания новой ракеты. Скорость оружия превысила скорость звука в пять раз. Об этом рассказали в агентстве по продвинутым разработкам при Пентагоне, пишет РИА Новости.

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Ракету создала корпорация Raytheon, двигатель Northrop Grummann функционирует на смеси воздуха и углеводородного топлива. Оружие запустили с самолета.

В оборонном ведомстве пояснили, что это первое успешное испытание подобного рода с 2013 года. Его целью была интеграция ракеты, запуск двигателей, отработка запуска и безопасной отстыковки от самолета и крейсерский полет.

В Пентагоне заявили, что все основные задачи испытания были выполнены.

Пять скоростей звука —это около 6,2 тысячи километров в час в насыщенной кислородом атмосфере, которая подходит для запуска таких ракет наилучшим образом.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США в ближайшие пять лет планирует провести примерно 40 летных испытаний гиперзвукового оружия. Фрэнк Кендалл, министр ВВС США, заявил, что Соединенные Штаты значительно отстают от России и Китая в темпах развития гиперзвукового оружия.