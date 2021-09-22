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«Калашников» начал испытания нового пулемета

Lenta.ru
49 минут назад

В России начались испытания опытных образцов нового ручного пулемета РПЛ-20. Оружию предстоит подтвердить характеристики, обусловленные техническим заданием. Об этом главный конструктор АО «Концерн «Калашников» Сергей Уржумцев рассказал в интервью РИА Новости.

«Калашников» начал испытания нового пулемета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время мы вышли на этап проведения испытаний опытных образцов, которые проводятся в целях подтверждения их соответствия требованиям тактико-технического задания», — отметил главный конструктор.

В основе РПЛ-20 лежат отзывы военных, собранные в ходе полевых испытаний пулемета РПК-16, который рассматривали в качестве замены советского РПК-74. «Калашников» разрабатывает новый пулемет в инициативном порядке. Первый прототип легкого пулемета с ленточным питанием показали на форуме «Армия-2020».

Известно, что РПЛ-20 разрабатывается под патрон калибра 5,45 на 39 миллиметров. Остальные характеристики пулемета пока не раскрываются.

Пулемет РПК-16, который стал отправной точкой в разработке РПЛ-20, использует патроны такого же калибра 5,45 на 39 миллиметров. Оружие обеспечивает скорострельность на уровне 700 выстрелов в минуту. Пулемет массой в 4,5 килограмма получил сменные стволы и телескопический приклад. Главным отличием РПК-16 от перспективного РПЛ-20 является магазинное питание.

Ранее Сергей Уржумцев рассказал о начале разработки нового стрелкового комплекса с использованием нейросетей. Перспективная система поможет стрелку идентифицировать цели и осуществлять прицеливание.

Оружие,Армия,Ижмаш,РИА Новости,
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