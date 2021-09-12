Медики готовятся к отправке на место крушения L-410 под Иркутском

В пресс-службе Иркутской области заявили, что борт санавиации готовится к вылету к месту крушения самолета L-410. Об этом сообщает "Интерфакс". "Борт санавиации готовится вылететь на место крушения самолета с медиками и министром здравоохранения региона Яковом Сандаковым в ближайшее время", — рассказал собеседник агентства. Воздушное судно 2014 года выпуска и имело свидетельство летной годности до 10 февраля 2023 года, заявил источник издания. Ранее в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы заявили, что самолет разбился, по предварительным данным, из-за отказа техники. Также отмечается, что самолет заходил на посадку повторно, летный экипаж мог неверно рассчитать параметры посадки, в том числе расстояние до торца полосы. В процессе посадки экипаж докладывал о неполадках. Пассажирский самолет L-410 потерпел крушение в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы, когда выполнял рейс "Иркутск – Казачинское". На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Все люди, находившиеся на борту, живы.