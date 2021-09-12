Все пассажиры упавшего под Иркутском L-410 выжили

По предварительным данным, все пассажиры самолета L-410, упавшего за четыре километра до населенного пункта Казачинское под Иркутском, остались живы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

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В пресс-службе ведомства подчеркнули, что известно об одном пострадавшем человеке. При этом Telegram-канал Mash со ссылкой на выживших пассажиров передает, что при крушении борта погиб один пилот.

Отмечается также, что следствие поручило возбудить уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспорта.

К месту крушения авиалайнера, по информации ТАСС, направляется борт санавиации.

О том, что L-410 совершил жесткую посадку, не долетев четыре километра до места назначения, стало известно ранее, 12 сентября. По данным МЧС, сигнал поступил в 18:15 по Москве.