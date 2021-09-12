Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области

Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В публикации отмечается, что на борту самолета находятся 14 человек. "В 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское, по предварительным данным, совершил жесткую посадку самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское. На борту находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа", — рассказал собеседник агентства. Издание утверждает, что информацию о происшествии подтвердили в МЧС России. Ранее в Кузбассе разбился двухмоторный самолет L-410, на борту были спортсмены-парашютисты. В результате крушения погибли четыре человека, в том числе два пилота. Еще несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ одного из двигателей. Крушение L-410 произошло в районе села Журавлево в Промышленновском районе. Самолет L-410 "Турболет" был разработан еще в Чехословакии как машина для внутренних воздушных линий.