МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 вылетал для сопровождения патрульного самолета армии Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. По данным телеканала "360", самолет Норвегии был обнаружен средствами контроля воздушного пространства у границ России. "Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31", — рассказали в центре. Объект определили как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион". Российский истребитель сопроводил его над Баренцевым морем. Границы России нарушены не были. После того, как норвежский самолет удалился, истребитель вернулся на аэродром базирования.