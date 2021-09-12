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МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Газета.Ruиещё 13
12 сентября 2021

Российский истребитель МиГ-31 вылетал для сопровождения патрульного самолета армии Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. По данным телеканала "360", самолет Норвегии был обнаружен средствами контроля воздушного пространства у границ России. "Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31", — рассказали в центре. Объект определили как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион". Российский истребитель сопроводил его над Баренцевым морем. Границы России нарушены не были. После того, как норвежский самолет удалился, истребитель вернулся на аэродром базирования.

МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Оружие,Норвегия,
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