Российская база в Таджикистане получит 30 современных танков

Дислоцированная в Таджикистане российская 201-я военная база получит 30 современных танков взамен вооружений более ранних модификаций, заявил агентству "Интерфакс" начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа Ханиф Беглов.
"До конца года 30 современных танков придут на замену боевых машин более ранних модификаций танкового батальона российской военной базы в Таджикистане", - сообщил Беглов.
Он также рассказал, что с начала года воинские части центрального военного округа получили порядка 100 единиц бронетанкового вооружения, в числе которых 30 танков Т-72Б3М, которые обладают улучшенными боевыми характеристиками.
Отмечается, что вооружения заменят на фоне обострения ситуации в соседнем Афганистане, где власть захватили представители движения "Талибан".
Российская 201-я база, дислоцированная в Душанбе и Бохтаре, организационно входит в состав ЦВО. Это наиболее крупный военный объект России за пределами ее границ. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, химзащиты и связи. Недавно ее усилили ПТУР "Корнет", переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) "Верба", автоматами АК-12 (это "пятое поколение" автоматов Калашникова, образец запущен в серию в 2018 году), пистолетами Ярыгина, крупнокалиберными снайперскими винтовки АСВК-М и огнеметами повышенной дальности. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, "российские военные базы в Таджикистане и Кыргызстане будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае агрессии с афганского направления".