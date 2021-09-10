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Российская база в Таджикистане получит 30 современных танков

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Дислоцированная в Таджикистане российская 201-я военная база получит 30 современных танков взамен вооружений более ранних модификаций, заявил агентству "Интерфакс" начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа Ханиф Беглов.

Российская база в Таджикистане получит 30 современных танков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"До конца года 30 современных танков придут на замену боевых машин более ранних модификаций танкового батальона российской военной базы в Таджикистане", - сообщил Беглов.

Он также рассказал, что с начала года воинские части центрального военного округа получили порядка 100 единиц бронетанкового вооружения, в числе которых 30 танков Т-72Б3М, которые обладают улучшенными боевыми характеристиками.

Отмечается, что вооружения заменят на фоне обострения ситуации в соседнем Афганистане, где власть захватили представители движения "Талибан".

Российская 201-я база, дислоцированная в Душанбе и Бохтаре, организационно входит в состав ЦВО. Это наиболее крупный военный объект России за пределами ее границ. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, химзащиты и связи. Недавно ее усилили ПТУР "Корнет", переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) "Верба", автоматами АК-12 (это "пятое поколение" автоматов Калашникова, образец запущен в серию в 2018 году), пистолетами Ярыгина, крупнокалиберными снайперскими винтовки АСВК-М и огнеметами повышенной дальности. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, "российские военные базы в Таджикистане и Кыргызстане будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае агрессии с афганского направления".

Оружие,Армия,Талибан,Интерфакс,Таджикистан,
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