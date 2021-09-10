Российская база в Таджикистане получит 30 современных танков

Он также рассказал, что с начала года воинские части центрального военного округа получили порядка 100 единиц бронетанкового вооружения, в числе которых 30 танков Т-72Б3М, которые обладают улучшенными боевыми характеристиками.

Российская 201-я база, дислоцированная в Душанбе и Бохтаре, организационно входит в состав ЦВО. Это наиболее крупный военный объект России за пределами ее границ. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, химзащиты и связи. Недавно ее усилили ПТУР "Корнет", переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) "Верба", автоматами АК-12 (это "пятое поколение" автоматов Калашникова, образец запущен в серию в 2018 году), пистолетами Ярыгина, крупнокалиберными снайперскими винтовки АСВК-М и огнеметами повышенной дальности. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, "российские военные базы в Таджикистане и Кыргызстане будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае агрессии с афганского направления".