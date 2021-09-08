Первый Т-90М с "загоризонтным зрением" испытают на учениях

В ближайшее время на войсковых учениях будет испытана модификация танка Т-90М с выдвижным оптико-электронным модулем. Он представляет собой прибор наблюдения с тепловизором, ТВ-каналом и лазерным дальномером на трехметровой телескопической мачте, Модуль позволяет экипажу танка следить за обстановкой и находить цели, не обнаруживая себя - например, из-за одноэтажного дома или из окопа.

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- Задача была закопать танк и смотреть из него куда-нибудь в сторону. Модуль - рациональное решение. Устройство быстро убирается, довольно простая и надежная система. В случае необходимости можно быстро сменить позицию или открыть огонь, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Устройство автоматически подключается к штатному планшету экипажа по радиоканалу или кабелю, выдает координаты целей, которые можно затем использовать для наведения орудия или передачи на другие средства поражения. Заявленная дальность распознавания фигуры человека 4 км, танка в боковой проекции - 8 км.

- Прибор серийный, производится в больших объемах и поставляется в войска. Но на танке он будет применен впервые, - продолжил собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением информации об испытаниях.