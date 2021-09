Military Watch рассказал о китайских танках, которые станут угрозой для Т-90

Новые китайские танки Norinco VT-4, поступившие на вооружение Пакистана, могут стать угрозой индийским танкам Т-90С, которые поставлялись из России и теперь производятся в Индии по лицензии, сообщает издание The Military Watch. По мнению автора материала, поставленные в Пакистан 100 танков VT-4, благодаря комплексу активной защиты и новому дизельному двигателю мощностью 1300 л.с., станут представлять значительную угрозу индийским танкистам, на вооружении которых стоят Т-90 российского и местного производства. Главную угрозу для Т-90 может представлять широкая номенклатура боеприпасов к 125-мм оружию VT-4. Основу танкового парка пакистанской армии представляют китайские танки или те боевые машины, которые были разработаны на основе китайских копий танков Т-72 (танк Al-Khalid) и Т-54А (танк Al-Zarrar). По данным ежегодного обзора вооружений The Military Balance 2021, на вооружении Индии находится более 1100 танков Т-90 различных модификаций. Ранее The National Interest назвал российский танк Т-90С бронированным убийцей.