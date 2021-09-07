В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Комплекс "Бук-М3" показал абсолютную точность на стрельбах

Российская Газетаиещё 1
1 час назад

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр расчеты зенитного ракетного соединения Алтайского края впервые провели боевые стрельбы из новых комплексов Бук-М3. Точность поражения скоростных целей составила 100 процентов.

Комплекс «Бук-М3» показал абсолютную точность на стрельбах
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

Как сообщает Минобороны РФ, в качестве имитаторов воздушного нападения выступали ракеты-мишени "Саман", имеющие скорость до 1000 километров в час. Подлет к цели проходил одновременно с различных высот и направлений.

"Военнослужащие зенитного ракетного соединения ЦВО выполнили огневые задачи в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия на "отлично". Каждая ракета поразила мишень на удалении от 35 до 65 километров от охраняемых объектов", - говорится в сообщении.

Отметим, что поступающие с 2016 года на вооружение комплексы Бук-М3 имеют на вооружении новую ракету, которая по своим характеристикам превосходит предыдущие модели в два раза. Кроме того, новая ракета имеет значительно меньшую массу, что позволило увеличить возимый боекомплект в полтора раза.

Бук-М3 - это высокомобильный многофункциональный комплекс, предназначенный для поражения самолетов и вертолетов, в том числе зависающих и любых средств воздушного нападения. ЗРК может открывать огонь через 20 секунд после остановки и вести обстрел надводных и наземных радиоконтрастных целей.

Оружие,Армия,ЗРК "Тор",Астраханская Область,Алтайский Край,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители