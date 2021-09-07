Комплекс «Бук-М3» показал абсолютную точность на стрельбах

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр расчеты зенитного ракетного соединения Алтайского края впервые провели боевые стрельбы из новых комплексов Бук-М3. Точность поражения скоростных целей составила 100 процентов.

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

Как сообщает Минобороны РФ, в качестве имитаторов воздушного нападения выступали ракеты-мишени "Саман", имеющие скорость до 1000 километров в час. Подлет к цели проходил одновременно с различных высот и направлений.

"Военнослужащие зенитного ракетного соединения ЦВО выполнили огневые задачи в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия на "отлично". Каждая ракета поразила мишень на удалении от 35 до 65 километров от охраняемых объектов", - говорится в сообщении.

Отметим, что поступающие с 2016 года на вооружение комплексы Бук-М3 имеют на вооружении новую ракету, которая по своим характеристикам превосходит предыдущие модели в два раза. Кроме того, новая ракета имеет значительно меньшую массу, что позволило увеличить возимый боекомплект в полтора раза.