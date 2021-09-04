В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Путину показали макет ядерного «Зевса»

Lenta.ru
6 минут назад

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал президенту России Владимиру Путину макет российского космического ядерного буксира «Зевс» на космодроме Восточный, откуда запланирован его запуск в 2030 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Путину показали макет ядерного «Зевса»
Фото: Алексей Дружинин / РИА НовостиАлексей Дружинин / РИА Новости

Как рассказал президенту Рогозин, транспортно-энергетический модуль, разработанный совместно с «Росатомом», будет выведен на высоту не менее 800 километров — самую безопасную для включения ядерного реактора. «Космическая ядерная энергетика — это единственная реальная возможность сегодня передвигаться вместо химических двигателей как межпланетный буксир», — отметил глава Роскосмоса.

Макет «Зевса» был представлен на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) в июле 2021 года. Он создается для полетов к планетам Солнечной системы и может получить лазерное оружие, способное выводить из строя спутники противника. Создание элементов ядерного буксира ведется в России с 2010 года.

Оружие,Дмитрий Рогозин,Владимир Путин,Роскосмос,Росатом,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители