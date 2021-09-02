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"Сбер" на прошлой неделе отразил самую мощную в мире кибератаку на финансовую систему РФ

ТАСС
2 сентября 2021

"Сбер" на прошлой неделе отразил самую мощную в мире кибератаку на финансовую систему РФ, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах ВЭФ-2021.

"На прошлой неделе Сбербанк в автоматизированном режиме отразил самую мощную в мире атаку на финансовый сектор. Отразил успешно. Нам известно, что такие попытки были сделаны на другие финансовые структуры России, и некоторые из них имели какую-то потерю своей работоспособности", - отметил он.

Кузнецов уточнил, что анализ атаки показал ее происхождение из нескольких зарубежных стран. "Наши эксперты проанализировали суть этой атаки, хорошо понимая, из каких источников она происходила. Часть камер на территории зарубежных государств были взломаны, несколько тысяч камер", - отметил он.

Оружие,Станислав Кузнецов,Сбербанк России,Россия,
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