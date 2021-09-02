"Сбер" на прошлой неделе отразил самую мощную в мире кибератаку на финансовую систему РФ, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах ВЭФ-2021.

"На прошлой неделе Сбербанк в автоматизированном режиме отразил самую мощную в мире атаку на финансовый сектор. Отразил успешно. Нам известно, что такие попытки были сделаны на другие финансовые структуры России, и некоторые из них имели какую-то потерю своей работоспособности", - отметил он.