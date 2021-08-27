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США объявили об испытаниях второй ступени двигателя гиперзвуковой ракеты

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

Военно-морские силы США провели огневые испытания второй ступени твердотопливного ракетного двигателя гиперзвуковой ракеты, говорится в сообщении пресс-службы ВМС.

США объявили об испытаниях второй ступени двигателя гиперзвуковой ракеты
Фото: ТАССТАСС

«Управление программы создания стратегических систем ВМС успешно провело испытание второй ступени твердотопливного ракетного двигателя 25 августа в Промонтори в штате Юта», – приводит текст сообщения ТАСС.

«Испытания являются крайне важным этапом на пути к созданию разработанной ВМС типовой гиперзвуковой ракеты, которая будет развернута одновременно и ВМС, и Сухопутными войсками», – добавила пресс-служба.

Испытания второй ступени последовало за «успешными испытаниями первой ступени твердотопливного ракетного двигателя 27 мая 2021 года». Они также прошли в штате Юта. Разработчиком двигателя является американская корпорация Northrop Grumman. Испытания типового планирующего аппарата для будущей гиперзвуковой ракеты были проведены в марте 2020 года.

Напомним, в конце июля стало известно, что ВВС США дважды провалили испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которая, по задумке, якобы способна развить скорость свыше 15 тыс. миль в час.

Оружие,Армия,ИТАР-ТАСС,Соединенные Штаты,
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