Ростех создаст семейство машин на базе БМП "Курганец-25"

"На базе универсальной платформы, каковой и является "Курганец-25", будут устанавливаться различные комплексы вооружения, подходящие под габаритно-массовые характеристики шасси. Так, "Курганец-25", к примеру, может стать базой под самоходную артиллерийскую установку, командно-штабной пункт, разведывательную машину или машину РХБЗ", - проинформировали в пресс-службе.