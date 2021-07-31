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The National Interest оценил преимущество российского оружия под водой

Газета.Ru
5 часов назад

У России есть уникальное инновационное оружие-амфибия, которое не теряет своей эффективности даже под водой. Об этом рассказал писатель из Мичигана Питер Сучиу в своей статье для The National Interest.

The National Interest оценил преимущество российского оружия под водой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, российский автомат двухсредный специальный (АДС), в отличие от многих других автоматов, способен функционировать в условиях полного погружения в воду на длительное время. Это оружие используется в кругах подразделений военно-морского флота, АДС стал заменой для таких моделей, как специальный подводный автомат (АПС) и штурмовая винтовка АК74М. Это «амфибийное» оружие было создано для боевиков-водолазов армии России.

Разработали АДС в 2007 году, но публике его представили в 2013 году. У автомата есть несколько преимуществ: компактность, удобное расположение магазина. АДС — это газовое оружие избирательного огня, которое производит выстрелы с закрытого затвора и имеет только предохранитель ударника, рассказал Сучиу.

Российский автомат может ликвидировать цель в подводных условиях на расстоянии до 20 м и на глубине до 6 м. На суше дальность автомата оценивается в 600 м, что соответствует показателям многих штурмовых винтовок.

Оружие,The National Interest,Россия,
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