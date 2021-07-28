Новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет собираться на авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ) в Комсомольском-на-Амуре . Об этом рассказал гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь , сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что на авиасалоне МАКС-2021 был представлен истребитель Су-75 с торговым названием Checkmate для продвижения на зарубежных рынках. Любопытно, что почти во всех отечественных СМИ самолёт называют исключительно английским именем. Священная вера папуасов в магию иностранного слова сильна в России, как нигде в мире.