В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В США указали место российского Ту-160 в рейтинге самолетов

Lenta.ruиещё 8
7 минут назад

Самым большим в мире самолетом номер один является советский (украинский) Ан-225 «Мрія», пишет американский журнал Popular Mechanics.

В США указали место российского Ту-160 в рейтинге самолетов
Фото: RIA Novosti / ReutersRIA Novosti / Reuters

В публикации отмечается, что данный самолет проектировался для транспортировки советского орбитального корабля-ракетоплана «Буран». «Ан-225 — самый тяжелый из когда-либо построенных самолетов с максимальной взлетной массой 710 тонн», — напоминает издание.

Пятое место в рейтинге самых больших самолетов занимает советский (украинский) Ан-124 «Руслан», активно эксплуатируемый Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Издание указывает на данный самолет как на выживший инженерный триумф Советов.

Занявший предпоследнее, 14 место советский (российский) стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 в публикации назван самым большим и тяжелым в мире сверхзвуковым боевым самолетом из когда-либо построенных. Также это крупнейший в мире самолет с крылом изменяемой стреловидности.

В апреле 2020 года Ан-225 «Мрiя» установил мировой рекорд по объему перевозимого в грузовом отсеке самолета груза.

В марте того же года самолет впервые взлетел после 18-месячного ремонта.

В июле 2018 года член Общественного совета при Минобороны России, директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов заявил, что возможности производства самолета Ан-124 «Руслан» российской промышленностью вызывают сомнения.

Оружие,Армия,Войска,Руслан Пухов,Министерство обороны,Центр анализа стратегий и технологий,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители