В США указали место российского Ту-160 в рейтинге самолетов

Самым большим в мире самолетом номер один является советский (украинский) Ан-225 «Мрія», пишет американский журнал Popular Mechanics.

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В публикации отмечается, что данный самолет проектировался для транспортировки советского орбитального корабля-ракетоплана «Буран». «Ан-225 — самый тяжелый из когда-либо построенных самолетов с максимальной взлетной массой 710 тонн», — напоминает издание.

Пятое место в рейтинге самых больших самолетов занимает советский (украинский) Ан-124 «Руслан», активно эксплуатируемый Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Издание указывает на данный самолет как на выживший инженерный триумф Советов.

Занявший предпоследнее, 14 место советский (российский) стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 в публикации назван самым большим и тяжелым в мире сверхзвуковым боевым самолетом из когда-либо построенных. Также это крупнейший в мире самолет с крылом изменяемой стреловидности.

В апреле 2020 года Ан-225 «Мрiя» установил мировой рекорд по объему перевозимого в грузовом отсеке самолета груза.