В России назвали условие применения самолета «Судного дня»

«Этот самолет должен работать беспилотно, — объяснил эксперт. — Его принцип в том, что он должен взлететь автоматически и передать сигнал ракетам о нанесении ответного удара возмездия. В принципе, данная система у нас уже и так есть, но она постоянно совершенствуется. В данном случае мы говорим о том, что наши ракеты должны будут взлететь даже если никого из тех, кто мог бы дать сигнал, уже не будет в живых».