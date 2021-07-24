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Минобороны России потратит почти 50 миллионов рублей на надувные танки и ракеты

Lenta.ruиещё 1
47 минут назад

Министерство обороны России решило потратить почти 50 миллионов рублей на надувные танки, самолеты и ракеты. Об этом со ссылкой на данные сайта госзакупок сообщает Интерфакс.

Минобороны России потратит почти 50 миллионов рублей на надувные танки и ракеты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В частности, военное ведомство хочет приобрести макеты танка Т-72, истребителя Су-27, перехватчика МиГ-31, ракетного комплекса «Искандер-М» и зенитно-ракетного комплекса «Бук». Планируется, что товар будет поставлен до 10 ноября 2021 года.

Согласно документации, суммарная стоимость пневмомакетов составила 48 миллионов рублей. Использовать их будут для «дезориентации противника и создания ложных целей».

Ранее американский журнал Popular Mechanics опубликовал статью, в которой говорилось, что США вряд ли способны противостоять российской «вселяющей ужас» ракете «Циркон», которая является настоящим «гиперзвуковым монстром».

Оружие,Министерство обороны,Интерфакс,
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