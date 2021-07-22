В США назвали преимущество российского Су-75

Российский легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, может иметь преимущество перед другими истребителями, пишет Forbes.

Согласно журналу, ЛТС отличает большое крыло, что позволяет сделать два предположения. Во-первых, Checkmate может использоваться в качестве палубного истребителя. Во-вторых, Су-75 может быть способен летать на больших высотах.

«Большое крыло увеличивает подъемную силу и позволяет самолету подниматься выше, чем это может сделать аналогичная конструкция с крылом меньшего размера», — говорится в публикации издания из США.

Там же отмечается, что это может «приводить к меньшей максимальной скорости по сравнению с конструкцией с небольшим крылом».

Издание приводит комментарий авиационного эксперта Тома Купера, согласно оценкам которого ЛТС способен подниматься на высоту 12-18 километров, «если даже не выше». «Я бы сказал: оптимизирован для работы на большой высоте», — заметил специалист.

Согласно Forbes, «высокий полет также дает преимущество в дальности полета». «В этом отношении Checkmate может потребоваться помощь. Его небольшие габариты, кажется, намекают на скромный внутренний запас топлива», — предполагают в журнале.

В июле американский журнал Popular Mechanics написал, что у Checkmate есть только одна проблема — он на самом деле не летает. Тем не менее в издании признали, что ЛТС может навредить продажам американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.