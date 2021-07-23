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В США рассказали о «вселяющей ужас» российской ракете

Lenta.ruиещё 1
11 минут назад

Пока США вряд ли способны противостоять российской «вселяющей ужас» ракете «Циркон», которая является настоящим «гиперзвуковым монстром», рассказывает Popular Mechanics.

В США рассказали о «вселяющей ужас» российской ракете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Американский журнал напоминает, что данное оружие способно развивать скорость от семи до девяти чисел Маха, что не оставляет противнику, в частности, авианосцу страны НАТО, достаточного времени для его уничтожения.

Издание отмечает, что дальность «Циркона» может составлять примерно 1000 километров.

«Ракета также может быть ядерной, а это означает, что достаточно будет успешно прорваться через оборону противника, чтобы вывести его авианосец из строя», — говорится в публикации.

Таким образом в Popular Mechanics прокомментировали испытательный пуск «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море, состоявшийся в июле. Ракета преодолела расстояние более 350 километров, успешно поразив цель в Баренцевом море.

В июле американский журнал The National Interest, ссылаясь на подготовленный Исследовательской службой Конгресса отчет, написал, что США в ближайшие годы вряд ли сократят разрыв в области гиперзвуковых вооружений с Россией и Китаем, что может привести в будущем к потенциальным рискам для первых.

Оружие,Армия,Гиперзвуковое оружие,НАТО,The National Interest,Соединенные Штаты,
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