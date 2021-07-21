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Обновлённая система ПРО Москвы поразит цели вдвое дальше

ИА Regnumиещё 2
21 июля 2021

Модернизация системы А-135М стратегической противоракетной обороны Москвы почти завершена, характеристики системы улучшены вдвое. Об этом командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) генерал-лейтенант Андрей Демин заявил в опубликованном 21 июля интервью газете «Красная звезда».

Обновлённая система ПРО Москвы поразит цели вдвое дальше
Фото: ИА RegnumИА Regnum

По его словам, работы по модернизации завершаются, тактико-технические характеристики системы увеличатся вдвое. Это показатели дальности и качества обнаружения и сопровождения баллистических ракет, непрерывной продолжительности работы системы, надёжности и дальности поражения назначенных целей.

Демин добавил, что войска 1-й армии ПВО и ПРО (особого назначения) оснащены двумя уникальными системами. Это система С-50М ПВО Москвы, в которую входят современные автоматизированные комплексы «Байкал-1», «Универсал-1», зенитные ракетные системы С-400, С-300ПМ2, «Панцирь-С».

Вторая система — А-135М стратегической ПРО Москвы. 1-я армия ПВО-ПРО защищает российскую столицу от всех существующих средств воздушно-космического нападения, включая боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет.

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Оружие,Андрей Демин,Москва,
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