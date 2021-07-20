Эксперты объяснили «ничтожные манипуляции» Пентагона в отношении «Циркона»

«Это политическое заявление, носящее антироссийский характер. Оно не соответствует действительности. Перечень носителей ядерного оружия исчерпывающе описан в договоре СНВ-3, который продлен американской стороной и действует в настоящее время», – пояснил военный эксперт Игорь Коротченко.
«Слова Кирби – ничтожная манипуляция, – подчеркнул эксперт. – Дело в том, что Россия на сегодняшний день в значительной мере опережает США в создании гиперзвуковых систем вооружения. У нас принята на вооружение система «Кинжал» и завершаются испытания «Циркона». А у американцев разработки гиперзвука находятся на этапе летных испытаний. Поэтому их отставание и обуславливает такие заявления, которые делаются в политических целях».
«Но российские гиперзвуковые ракеты не оснащены ядерным зарядом, потому что Россия не нарушает международные соглашения», – заключил Сивков.