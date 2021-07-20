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На МАКС впервые представили беспилотник БАС-200

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад
Небольшой беспилотный вертолет БАС-200 производства холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) был впервые показан на МАКС-2021.
Вертолет обладает максимальной взлетной массой в 200 кг. При этом продолжительность полета машины составляет четыре часа, передает ТАСС.
В комплекте с беспилотником поставляется подвижный пункт управления, размещенный на легковом автомобильном прицепе.
Новый БПЛА вертолетного типа может использоваться как для мониторинга местности, так и для доставки грузов до 50 кг.
Оружие,АО "Вертолеты России",Ростех,ИТАР-ТАСС,
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