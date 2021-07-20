На МАКС впервые представили беспилотник БАС-200

Небольшой беспилотный вертолет БАС-200 производства холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) был впервые показан на МАКС-2021.

В комплекте с беспилотником поставляется подвижный пункт управления, размещенный на легковом автомобильном прицепе.

Новый БПЛА вертолетного типа может использоваться как для мониторинга местности, так и для доставки грузов до 50 кг.