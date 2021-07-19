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Иностранцы бурно отреагировали на видео с новым российским истребителем

News.ru
14 минут назад
Зарубежные пользователи YouTube оставляют восхищённые комментарии под видеороликом с новейшим российским истребителем, который опубликовал Ростех.
Иностранцы бурно отреагировали на видео с новым истребителем РФ
Фото: vk.com/rostec_ruvk.com/rostec_ru
Боевую машину должны презентовать на авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском. На кадрах видео видны контуры истребителя и назван разработчик боевой машины — компания «Сухой». То, как по частям госкорпорация показывает новинку накануне открытия МАКС-2021, заинтриговало пользователей, что они и отметили в комментариях.
Это было очень круто, мне понравилось, не могу дождаться завтра. Удачи, Ростех, — написал один из них.
Ещё не показанный полностью истребитель уже восхитил иностранцев: «Поздравляю вас, русские братья. Отличная работа дизайнеров, инженеров и всех, кто в ней участвует. Вы доказываете, что Россия достойна звания первоклассной державы. Привет из Греции», «Получится отлично, привет из Вьетнама».
Некоторые пользователи предположили, что у России не будет проблем с отправкой самолёта на экспорт: «Отлично, надеемся, власти Аргентины порадуют нас», «Будущий истребитель ВВС Сербии, отлично сработано, Россия!».
Ранее стало известно, что Ростех разместил в YouTube видео с новым российским истребителем. Впервые представлены контуры самолёта анфас и назван разработчик боевой машины — компания «Сухой». Также в видео показаны элементы панели приборов и механизмы управления истребителем. Ростех обещает показать первый в России лёгкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем.
Оружие,Армия,Интернет,Сухой,Ростех,
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